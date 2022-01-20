Украинские наци в восторге: Усик лишился рекламных контрактов

20.01.2022  14:31 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Скандал, Спорт, Украина, Финансы
Новости Украины

Многие украинские компании прогнулись под требования праворадикалов и разорвали рекламные контракты с известным украинским боксёром, чемпионом мира Александром Усиком за его политическую позицию.

Об этом он рассказал в интервью бежавшей из Крыма журналистке Марии Ефросининой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Многие украинские компании прогнулись под требования праворадикалов и разорвали рекламные контракты с известным украинским...

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«На Украине у меня рекламных контрактов нет. В основном в рекламных контрактах иногда получают больше средств, чем за бои. Но ситуация такова, что с хейтами и всем этим непониманием очень много контрактов ушло. Многомилионные контрактов. Они просто отказались, например: «Ты политически высказывался». Я говорю: «Где, покажите?» – «Ну вот, на тебя говорят». Говорят или я говорю? «Ну, у нашей компании позиция такая. Мы, вроде бы, хотели. Но дали назад». Достаточно много денег я потерял за свою позицию», – признался Усик.

Зато компании, отказавшиеся от контрактов с известным боксёром, заработали одобрение таких радикалов, как нацист и убийца Сергей Стерненко, который признался, что такая ситуация сложилась из-за многочисленных жалоб националистов.

«Я очень рад, что на Украине сейчас формируется институт репутации, и что большой бизнес и большие компании следят за своей репутацией и не заключают рекламные контракты с теми, кто выступает против Украины и поддерживает российских оккупантов.

И в этом есть ваша заслуга, потому что вы не молчите, а пишите и говорите об этом. Поэтому обязательно продолжайте», – сказал нацист в своём YouTube-канале.

Напомним, ранее в Крыму поблагодарили Александра Усика за его позицию, когда он своим заявлением о защите канонической церкви «проявил четкую гражданскую позицию и доказал, что является крымчанином, а его сознание не затуманили идеи национализма».

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