Украинские нацики избили священника

04.02.2019, Тернополь, Владимир Гладков

В селе Гнездычно Тернопольской области украинские националисты, пытаясь «отжать» православный храм в пользу раскольничьей «ПЦУ», напали на прихожан и избили настоятеля.

Об этом сообщают в информационно-просветительском отделе УПЦ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Утром перед началом богослужения возле церкви начали собираться так называемые активисты, устроили провокацию и сорвали Божественную литургию верующим Украинской Православной Церкви», – сообщается на сайте.

Сам пострадавший, настоятель протоиерей Стефан Балан, признался, что о подготовке радикалов к противоправным действиям стало известно накануне, однако предотвратить происшествие не удалось.

«Мы предупреждали администрацию, полицию, что планируется конфликтная ситуация – что-то делайте. Написали заявление, что нельзя вмешиваться в религиозные дела. Они собрали всех своих депутатов в пятницу, но ничего не решили. Может побоялись, не знаю. Вот и произошла драка», — рассказал священнослужитель.

Прихожане, понимая, что украинскими радикалами планируется захват храма, перекрыли проход на лестнице церкви. Впоследствии на место происшествия прибыл председатель райсовета, однако и он не смог разрешить назревающий конфликт.

«Выступил председатель сельского совета, а надо отметить, что он на их стороне. Но эти люди были настолько агрессивно настроены, не поняв, что он говорит, начали и его оскорблять. Ну он разволновался, бросил ключи и ушел», — отметил настоятель.

Протоиерей Стефан Балан сообщил, что далее полиция решила вмешаться, приняв сторону провокаторов, и началось неравное противостояние.

«Полиция начала брать все в свои руки и пошла в наступление. Быстро приехало спецподразделение полиции и начали нас бить. На видео все хорошо видно. Меня били, верующих толкали. А потом пришли какие-то мужчины в защитной форме с красно-черными нашивками и начали нас всех разбрасывать. Меня схватили за голову, сломали палец. После этого мы вызвали скорую. Медицинские работники зафиксировали ушибы всего тела — головы, груди, рук», — рассказал он.

По мнению протоиерея Стефана Балана, в будущем стоит ожидать, что радикалы вновь предпримут попытку «отжать» православный храм.

«Они, я думаю, ждут официальной регистрации устава, тогда уже будут официально штурмовать. Я насчитал сегодня 95 человек. Свозят таких, что никогда в церковь не ходили. Наших прихожан, которые все время в церкви, было более шестидесяти», — говорит священник.

На сайте УПЦ сообщают, что храм пока опечатали. Верующие вместе со священником отслужили молебен и разошлись.