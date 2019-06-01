01.06.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Донбасс, Киев, Политика, Украина
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Украинские нацики маршем пришли с антироссийской петицией к Зеленскому

В Киеве боевики группировки «С14» с «побратимами» из других ультраправых организаций провели «Марш за освобождение политических узников Кремля», требуя от России освободить «политических заключённых», содержащихся в российских тюрьмах, а также военнопленных ВСУ, находящимся под арестом ЛДНР.

Националисты с плакатами и лозунгами прошли от парка Шевченко по центру города до Администрации президента Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Радикалы вместе с семьями военнопленных и горожанами, которых насчитывалось около двух тысяч, несли плакаты с надписями «ОБСЕ, открой глаза», «Свободу пленным», «Свободу узникам Кремля», фотографии боевиков АТО, диверсантов и т.п.

В ходе шествия радикалы скандировали: «Слава Украине – героям слава!», «Свободу политузникам!», «ОБСЕ откройте глаза!», «Путин х**ло!», «Донбасс – Украина!», «Крым – Украина!», «Мир Донбассу, смерть Кремлю!», «Узники, вы не забыты!».

Боевики изменили первоначальный маршрут, развернув колонну к зданию Красного креста, окружив его и потребовав ответа от руководства, почему представители организации не предпринимают достаточных мер для мониторинга состояния украинских военнопленных на территории Донбасса и российских тюрьмах.

Вышедший к толпе заместитель руководителя украинского Красного креста отметил, что создаётся рабочая группа по деятельности организации на «оккупированных» территориях, заслугу в этом себе сразу же приписали националисты.

Далее участники шествия продолжили путь к Администрации президента.

Дойдя до здания АП организаторы марша передали список требований по освобождению «политических узников» представителю приёмной президента Украины, пообещали вернуться в большем количестве, если их требования не будут выполнены, а также устроили «фаер-шоу», использовав несколько дымовых шашек.

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