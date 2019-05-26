Украинские нацики мечтают сделать с русскими то же, что душманы в Афгане

26.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Украина должна воспользоваться опытом боевиков-исламистов в Афганистане, которые при поддержке США в свое время заставили Советский Союз свернуть операцию в поддержку лояльных Москве сил и вывести войска.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил нардеп от националистической партии «Свобода» Юрий Левченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда я говорю слово «победить», я не говорю, как некоторые полусумасшедшие рассказывают, что надо дойти до Владивостока или до Москвы, нет.

Я говорю о том, чтобы сделать Москве эту войну настолько дорогой, что она просто-напросто не захочет её продолжить.

Я напоминаю всем, особенно старшим людям, что в историческом смысле было не так давно такая вещь, как Афганистан. И Советский Союз, который был намного более мощным, чем сегодняшняя Россия, был вынужден выйти из Афганистана, который был намного менее мощным, чем сегодняшняя Украина, собственно говоря, потому что было два фактора: была реальная борьба внутри Афганистана, и была реальная поддержка Западом Афганистана против Советского Союза.

А сегодня что мы имеем годами? Мы имеем абсолютно другую историю. Проблема заключается в том, что последние пять лет прошлая власть очень много говорила о войне, а, на самом деле, по моему глубокому убеждению, делала очень мало, чтобы победить в войне таким образом, о котором я сейчас говорю.

Вместо того, чтобы выстраивать армию, на армии воровали, и это доказано-передоказано, сотни миллионов воровали, вместо того, чтобы выстраивать социально справедливую экономику, которая была бы привлекательна для всех, в частности, и для людей на оккупированной территории, наоборот, продолжают правление олигархические клептократии, которые не привлекают людей к этой экономике, тем самым делают слабую Украину в этой ситуации. Вместо того, чтобы разорвать полностью экономические связи с Россией, тем самым поставив западных, так называемых, партнёров перед фактом, что они будут вынуждены ввести настоящие санкции против России, а не эти смехотворные, ибо сегодня смехотворные санкции против России. Вы сказали, что невозможно Россию поставить на колени санкциями? Я скажу, одними санкциями можно, вот так, отключить от системы SWIFT», – отметил он.