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18.02.2019
 
Культура, Пропаганда, Россия, Украина, Харьков
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Украинские нацики: Нам срочно нужен свой «Брат-2»!

Украине необходим свой аналог культового российского фильма «Брат-2». Об этом в эфире харьковского «ObjectivTv» рассказал почитаемый украинскими самостийниками писатель-майданщик Сергей Жадан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинские города станут действительно украинскими тогда, когда подростки начнут цитировать украинские фильмы, а не Голливуд или российское кино. Тогда можно будет говорить, что что-то изменилось на серьёзном уровне. Пока этого нет», – признал Жадан.

«В моём понимании для формирования нового российского общества очень много отыграли фильмы 90-х и «нулевых» годов. Вот эта эстетика – «Брат», «Брат-2», «Бригада», когда молодой россиянин начал себя соотносить с сильным героем, который может влиять на действительность, который самодостаточный, может отвечать за свои действия и не зависеть от какого-то американского дяди.

Это был страшно важный психологический момент. Вспомните, наши ж подростки тоже себя видели в этой проекции, они воспринимали этого героя как своего», – отметил украинский писатель.

По его мнению, новой Украине нужны такие же свои герои.

«Тут дело не в языке, а в психологии, когда человек чувствует эту страну своей. А если это ещё и будет на украинском языке, так вообще прекрасно», – добавил Сергей Жадан.

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