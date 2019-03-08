Украинские нацики спорят: Жванецкий – жидобандеровец, или нет?

08.03.2019, Одесса, Владимир Гладков

Сатирик Михаил Жванецкий является настоящим патриотом Украины – он поддерживал Евромайдан, осуждал «аннексию» Крыма, а ранее – помогал разваливать СССР.

Об этом в эфире «7 канала» заявил лидер одесской организации украинской националистической партии «Свобода» Павел Кириленко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кириленко сделал заявление в студии, где обсуждался спор, допускать ли концерты Жванецкого на Украине, поскольку он получал орден из рук Владимира Путина.

«Всё-таки, говоря о Жванецком. Даже если случилась такая ситуация, но если зашёл такой разговор, то мы как украинцы, которые хотят пропагандировать свою идею, должны обращать внимание на то, что Жванецкий поддержал Майдан, выступил против аннексии Крыма, выступал в 2014 году против агрессии в Донбассе.

И ещё, Жванецкий многое сделал для того, чтобы Советский Союз развалился, потому что я хорошо помню советский кинематограф, и как творцы и режиссёры, вопреки существующей цензуре находили возможности, чтобы в творчестве заложить те зёрна, которые пробудили бы в людях непринятие той коммунистической пропаганды», – отметил сказал тягнибоковец.

Однако экс-глава одесского отделения «Правого сектора» Сергей Стерненко не согласился со своим старшим конкурентом по националистическому лагерю, заявив, что, приняв российский орден, Жванецкий «оскорбил» Украину в целом и каждого украинца в отдельности.

«Я считаю, что он (Михаил Жванецкий – прим. ред.) мог бы предвидеть, что граждане страны, против которой Владимир Путин развязал войну, могут не оценить получение им награды и дальнейшие гастроли на территории Украины.

Я лично, как гражданин Украины, а Украина – это наше общее государство, воспринимаю это и как личное оскорбление, и как оскорбление по отношению к моей родной стране, и в отношении тех, кто эту страну защищает, и тех, кто погиб за неё. А среди них были, в том числе, и одесситы, про которых пан Жванецкий почему-то не вспомнил», – возмутился радикал.