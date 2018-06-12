12.06.2018, Киев, Анастасия Самойлова

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Украинские нацики устроили бучу Киеве из-за объявлений на русском

Праворадикальная группировка С14 устроила скандал в общежитии одного из вузов Киеве после жалоб «свидомой» студентки на то, что все объявления, вывешенные в фойе, были составлены на русском языке.

Об этом сообщает пресс-служба радикалов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«-Извините, почему все объявления на русском языке? Я его не понимаю.

-Так иди и учи русский!

-Почему мне нужно его учить, если я живу на Украине?

-Да у меня тут родные живут в пятом поколении, я коренная киевлянка, а вы понаехали тут. Иди, пожалуйся Порошенко», – так в С14 пересказали диалог студентки и столичной работницы общежития театралов института имени Карпенко-Карого.

«Этот инцидент – неуважение к украинскому языку и грубое нарушение постановления о том, что объявления в учебных заведениях должны быть на государственном языке. В том числе в общежитиях.

Сейчас уже все нормально. Через пару дней мы эту ситуацию исправили.

Пришли в общежитие. Пообщались с совковым на всю голову комендантом о ее подчиненной. Объяснили, что есть нарушения. Есть неравнодушные общественные активисты С14, которые не являются студентами этого заведения и их не запугаешь. Портить жизнь плохим людям они умеют. В ответ выслушали глупости о притеснениях русскоязычных и «детей СССР».

Всё же, с психами и истериками, комендант всё добросовестно сорвал. Испуганный охранник присоединился и помог навести порядок. Теперь в общежитии объявления на государственном языке. Как должно быть. Если у вас происходят подобные ситуации, говорите», – пишут С14.