Украинские нацики устроили травлю учителей одесских школ

14.09.2019, Одесса, Владимир Гладков

В Одессе уволили учительницу истории, вступившуюся за коллегу из области, которую лишили работы за критику украинских националистов и майданщиков.

Видеоролик скрыто снятого урока опубликовал у себя в «Facebook» главарь националистической группировки «Уличный фронт» Демьян Ганул, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы знаете, о чем рассказывают учителя на уроках истории в Одессе? Знакомьтесь, героиня сегодняшнего сообщения – Людмила Мариуца. Она преподает историю в школе под номером 68 на ул. Успенской, 58. Людмила вместо учебного материала рассказывает ученикам, какой я «нацист» и «идиот», потому что поспособствовал увольнению из школы в области любителя террориста Захарченко и «руськава мира». Так, учитель истории в украинской школе разделяет взгляды фаната «апалченцов» и антигосударственных лозунгов.

Еще Мариуца неоднократно замечена на митингах тех, кому следует носить землю в карманах – это больные с Куликова поля, которые каждый год 2 мая вопят про «бандеровских бесов» и «русский горад». Может посетить открытый урок, я тоже учитель истории?» – написал Ганул.

На видео женщина возмущается, что из-за националистов людей увольняют с работы, на что школьник, ведущий скрытую съемку, смеясь, говорит, что «Ганул нормальный типок».

Кроме того, среди восторженных комментариев сообщается, что Людмилу Мариуцу уже уволили. Лишь один пользователь здраво оценил ситуацию.

«Вот оно, подрастающее поколение, – стукануть, заложить, исподтишка заснять, видно сразу – правнуки полицаев!» – говорится в комментарии.