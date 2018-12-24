Украинские националисты грабят пенсионеров Донбасса

24.12.2018, Луганск, Александр Гусар

Украинские националисты по поручению СБУ изымают денежные средства у пенсионеров, пересекающих линию разграничения на КПП «Станица Луганская».

Об этом на брифинге заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, он отметил, что помимо всего прочего Киев также применяет и криминальные методы воздействия на население, нарушая при этом собственное и международное законодательство.

«В нарушение статьи 13 «Всеобщей декларации прав человека о свободе передвижения и выбора места жительства», принятой Генассамблеей ООН в 1948 году, сотрудниками службы безопасности Украины отданы распоряжения изымать денежные средства у пенсионеров на контрольно-пропускном пункте Станица Луганская», – сообщил Андрей Марочко.

Он подчеркнул, что эту работу поручили националистам, специально для этого прибывшим в Донбасс.

«Граждане, имеющие пенсионное обеспечение на Украине, получив пенсию и возвращаясь на территорию Республики, подвергаются тщательному досмотру и насильственному изъятию всех денежных средств. Данную черную работу выполняют представители националистических подразделений, прибывших для этого целенаправленно», – рассказал официальный представитель ЛНР.

Он также добавил, что это очередной факт, который подтверждает утрату Украиной статуса правового государства.