Украинские националисты на митинге в Одессе потребовали снести памятник Екатерине II

08.11.2020, Одесса, Юрий Коваленко

Несколько десятков националистов провели у памятника Екатерине Великой в Одессе акцию «кровь Украины на руках Екатерины».

Соответствующую видеозапись опубликовали на странице в Facebook «Деколонизация Украины», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе демонстрации участники требовали у городской власти немедленно убрать памятник «кровавому оккупанту Украины» Екатерине II.

«Мы не только требуем убрать памятник палачу, но и предлагаем провести общественное слушание по его замене на более достойную кандидатуру», – выставили русофобы условия.

«В первую очередь сегодня эта тема актуальна, потому что у нас продолжается гибридная война с Россией», – подчеркнули националисты.

В ходе мероприятия активисты держали в руках плакаты «Это наша история», «Stop Империя», «Уничтожь Екатерину – защити Украину», жгли файеры, распевали украинские песни и обклеили памятник листовками «Подлежит демонтажу».

Однако националисты возмутились, что далеко не все одесситы поддерживают как снос памятника, так и эту акцию, а власти города даже не думают выполнять требования активистов.

«Нас поддержали сознательные одесситы, однако не обошлось без провокаторов и жителей, которые уверяли, что это (цитата): «общая история», с которыми мы активно дискутировали.

Очевидно, власти не собираются выполнять требования. Во время самой акции полиция без веских на то оснований составили административное правонарушение по ст. 152 «Нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов, правил благоустройства территорий населенных пунктов». Однако это нас не остановит!» – написали организаторы.

Напомним, Екатерина Вторая, в 1794 году подписавшая указ об основании Одессы, считается основательницей этого города. Тем не менее, ряд украинских «историков» предпочитают считать основателями Одессы Османскую империю, а то и вовсе польских королей .