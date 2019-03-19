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19.03.2019, Донецк, Александр Гусар
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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Украинские националисты напали на ВСУшников в Донбассе

Двое военнослужащих 54-й бригады ВСУ погибли и ещё один получил ранения в результате миномётной перестрелки с боевиками националистического полка МВД «Азов».

Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По информации из источника в рядах ВСУ, в ночь на 18 марта с позиций националистического полка «Азов» был произведён миномётный обстрел района ответственности 54-й механизированной бригады ВСУ. В течение получаса украинские боевики обменялись обстрелами, выпустив порядка 20 мин, предположительно, калибра 120 мм», – сообщил Андрей Марочко.

В результате такого «обмена любезностями» двое военнослужащих 54-й бригады, по его информации, погибли, еще один получил ранения.

«Потери со стороны националистов уточняются», – добавил представитель оборонного ведомства ЛНР.

 

 

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