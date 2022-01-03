Украинские националисты недовольны разговором Байдена и Зеленского

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Результаты ночных переговоров президентов США и Украины говорят о том, что в скором времени от Киева потребуют внести в украинскую Конституцию положение об особом статусе Донбасса и убрать оттуда все упоминания о «курсе в ЕС и НАТО».

Об этом в своем блоге написал экс-боевик нацбата «Азов», бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Мосийчук сообщил, что изучил пресс-релизы президентов, комментарии американских СМИ и твиты Белого дома, на основании чего пришёл к неутешительным для самостийников прогнозам.

В первую очередь, националист скептически прокомментировал озвученную Байденом позицию, что США с союзниками и партнёрами «дадут решительный ответ, если Россия дальше вторгнется на Украину».

«Видели мы их «решительный ответ» в 2014, когда именно Обама-Байден запрещали нашему тогдашнему руководству оказать вооруженное сопротивление в Крыму, чтобы не разразилась третья мировая война. А Будапештский меморандум, на который ссылался и. о. президента Турчинов при личной встрече с Байденом, тот вообще разорвал, назвав бумажкой», – припомнил Мосийчук.

С не меньшей обеспокоенностью он трактует и тезис о том, что «президенты поддержали дипломатический диалог с Россией (США-РФ и НАТО-РФ), который начнется на следующей неделе».

«Это значит, что нашему президенту Зеленскому сообщили о готовности США, а точнее администрации Байдена выполнять ультиматум Путина о нерасширении НАТО на Восток», – написал экс-депутат.

По его словам, некоторые американские аналитики уже начали говорить, что Белый дом ради соглашения с Крёмлем может пойти на исключение прибалтийских стран из НАТО. Несмотря на фантастичность такого развития событий, Мосийчук здесь увидел нерадостный сигнал для Украины.

«В это я не верю от слова вовсе, ибо подобное решение будет означать смерть альянса, да и остальные участники блока на это не пойдут. А вот для нас двери в НАТО, похоже, закрыли крепко и, похоже, даже упоминание о пути к нему и ЕС попросят убрать из Конституции», – предрекал националист.

Он сетует, что все важнейшие решения принимаются без участия Киева.

« Байден пообещал, что будущее Украины не будут обсуждать без участия Украины: «ничего о вас без вас». Это происходит с регулярной циничностью на глазах целого мира, а нашему руководству лишь потом, со временем доводят суть и решение этих разговоров об Украине без Украины», – сокрушался Мосийчук.

Также его возмутило высказывание Байдена о необходимости имплементации Минских соглашений.

«То есть США требуют от Украины внести в тело нашей Конституции положение об особом статусе Донбасса и начать его реализовывать», – подчеркнул националист.

Подытоживая вышесказанное, Мосийчук приходит к неутешительному выводу – «в этом полном измен, интриг и договорняков мире» полагаться Украине можно только на себя.

«Нашими единственными стопроцентными союзниками являются Вооруженные Силы Украины, а все остальные временные попутчики, партеры…Это не значит, что мы должны ссориться с США но должны четко дать понять Белому Дому, что выполнять их хотелки, которые противоречат национальным интересам Украины, никто не будет!» – отрезал боевик.

Интересно, что аналогичную отповедь США публикует еще один радикал – создатель запрещенного в РФ «Правого сектора» Дмитрий Ярош.

«Мир Украина получит только в случае Победы в нашей Войне за Независимость. Это аксиома! Нам очень нужна поддержка союзников, но если ее не будет, Украина все равно будет сопротивляться и бить своего вековечного врага», – написал Ярош в своем блоге.