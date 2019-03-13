Украинские националисты огласили план развала России

13.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Украина способна победить Россию только ударом исподтишка, когда русское государство будет ослаблено глубоким внутренним кризисом.

Об этом в эфире «Магнолия ТВ» заявил украинский радикал, экс-глава УНА-УНСО Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я и моя организация были единственным, кто хоть какую-то систематическую деструктивную работу в «эРэФии». Например, помощь кавказскому сопротивлению, начиная с 1993 года – это участие в первой чеченской войне, это контакты и сотрудничество с кавказским подпольем по сегодняшний день», – рассказал Корчинский, который объявлен в РФ в розыск за участие в боевых действиях на стороне сепаратистов.

«Будет время, когда нация станет на ноги и будет способна выставить не несколько тысяч, а несколько миллионов добровольцев. Всё течёт и меняется. Сегодня Россия всё ещё сильная, а завтра она будет слабой. Мы видели, что только в XX веке Россия пять раз стояла на грани распада, были очень существенные кризисы, когда они не могли заниматься никакой внешней политикой и контролировать территории – 1905, 1917, 1941, 1991 и 1993 годы, не обращая внимание на другие мелкие происшествия, которые также были кризисными.

То есть, значит, эта структура нестабильная, там время от времени происходят существенные кризисы. Когда мы дождёмся следующего кризиса – завтра, через пять лет, когда бы он ни был, мы должны будем ударить. На этот момент мы должны быть в мобилизации и готовности», – отметил националист.

По его словам, отвоевав Крым и Донбасс, Украина победы не добьётся.

«Мы победим тогда, когда возьмём Москву. В 1993 году, когда танки стреляли по Белому дому в Москве, мы сделали огромную ошибку. Всем нужно было ехать туда и помогать там разгораться этому конфликту. Мы не поехали, мы смотрели на это по телевизору, и теперь война у нас, а война должна быть у них, и мы её туда должны принести.

Когда что-то там сломается, любой кризис, любой бунт – мы все должны ехать туда и помогать им разваливать Российскую Федерацию», – добавил Дмитрий Корчинский.