Украинские националисты открыли огонь из пулемёта в центре Киева

26.01.2020, Москва, Владимир Гладков

Украинская националистическая партия «Свобода» устроила в центре Киева реконструкцию событий января 1918 года – боя сепаратистов – сторонников «Украинской народной республики» с рабочими-большевиками завода «Арсенал», ориентировавшимися на сохранение единства с Москвой.

Участники инсценировки вели «бой» холостыми патронами и раритетным оружием – пушками, винтовками и пулеметами «Максим». Также сторонники УНР выкатили на площадь тачанку с надписью «Петлюра».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Бой за завод «Арсенал», бой под Крутами, бой за Донецкий аэропорт – это все битвы одной войны за независимость Украины, за украинскую Украину.

Как тогда, 102 года тому назад, когда была провозглашена независимость украинского государства четвертым «универсалом», и была создана «Украинская Народная Республика», наши враги, враги украинской государственности, а также разные внутренние враги, которых, к большому сожалению, в течение истории Украины всегда было очень много, они творили прототипы ЛНР и ДНР, которые сделали сейчас, для того, чтобы уничтожить изнутри украинскую государственность…

Наша борьба за украинскую Украину и украинский Киев не закончилась. Она продолжается. И это обязательно будет победная борьба», – обратился к собравшимся глава «Свободы» Олег Тягнибок, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После реконструкции националисты «Свободы» и «Нацкорпуса», включая женщин и детей, сформировали колонну и, держа в руках транспаранты «Помним про героев Крут», сине-желтые флаги, горящие факелы и фаеры, в сопровождении полиции отправились к мемориалу «Героев Крут» на Аскольдовой могиле.