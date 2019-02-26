Украинские националисты получили оглушительную оплеуху

26.02.2019, Киев, Михаил Рябов

История с травлей музыкантов украинскими националистами во время отборочного конкурса на Евровидение получила неожиданное продолжение – от поездки в Израиль отказался коллектив Freedom-Jazz girls band, который должен был представлять там Украину после того, как раскритикованная за концерты в РФ певица Maruv также приняла решение не выступать на Евровидении.

«Мы безгранично счастливы, что вы помогли занять нам 2-е место национального отбора Евровидения-2019! …Только что мы получили звонок с Национальной телерадиокомпании Украины и хотим сообщить, что отказываемся от участия на Евровидении-2019… Сейчас мы на стадии подписания контракта с европейским промоутером и ведем переговоры о концертных турах на ближайшее время», – говорится в заявлении Freedom-Jazz girls band.

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Решение коллектива поддержал миллионер Евгений Черняк, основатель водочного бренда «Хортица».

«Смотрите, рагули, в Украине нормальных людей больше, чем вас. Просто их не так заметно! Хотели найти штрейкбрехеров?! Нет. Не получится. Потому, что вы всех судите по себе и думаете, что для всех, как для вас, деньги важнее совести. Но – нет. Люди есть. Фридом Джаз, отлично. Уважаю!» – прокомментировал Черняк.

Политолог Сергей Белашко считает, что теперь на Евровидение от Украины должны ехать телеведущие-бандеровцы Сергей Притула и Роман Скрыпин, которые занимались травлей музыкантов.

«Предлагаю послать на Евровидение-2019 гей-дуэт Притулы и Скрыпина. Подходят по всем критериям: патриоты, родственников в Крыму нет, на гастроли в Россию не ездят, ну и фрики ещё те. Так Зрада обернеться Перемогою! СУГС», – язвительно комментирует Белашко.

Пользователи социальных сетей развили инициативу Белашко, предложив отправить на Евровидение целое гей-трио, присовокупив к Притуле и Скрыпину еще и нетрадиционного меджлисовского пропагандиста Айдера Муждабаева.