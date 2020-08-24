Украинские националисты признали поражение Беломайдана

24.08.2020, Москва, Максим Карпенко

Белорусский Майдан потерпел фиаско и подходит к своему логическому концу – теперь президент страны Александр Лукашенко будет разбираться с оппозиционерами и устроит чистки кадров на бастующих предприятиях.

Об этом в своем блоге заявил политолог, обслуживающий интересы экс-президента Украины Петра Порошенко, Алексей Голобуцкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ну что ж – решающее воскресенье закончилось. Улицы Минска пусты. По сообщениям разных источников в Беларуси, оппозиция просто не знает, что делать дальше. Лукашенко совершил демонстративный облёт дождливого Минска без единого человека на улицах и не менее демонстративный проход с автоматом, пусть и разряженным. Время оппозиции истекло», – считает «порохобот».

Особые опасения у него вызывают планы Лукашенко остановить бастующие предприятия «с целью политического ценза работников», а также грядущие «массовые чистки среди оппозиции и особо активных сочувствующих».

«Решение чрезвычайно грамотное: отсутствие средств к существованию является отличной профилактикой успешных свержений власти», – признает Голобуцкий.

Он признает, что для мобилизации Беломайдана не сработали даже провокации с жертвами. «Не приходится ожидать, что внезапно произойдёт что-то, что моментально мобилизует оппозицию, да ещё и заставит её резко сменить методы действий. Если уж их ни на что не сподвиг повешенный демонстрант Кривцов…», – сокрушается «порохобот».

«В общем, предварительно под событиями в Беларуси можно подводить черту… Теперь Лукашенко будет давить оппозицию. Вероятно, буквально», – прогнозирует украинский политолог.

Он полагает, что в свою очередь Запад откажется от дальнейших попыток свержения Лукашенко. «Рассчитывать на серьёзное давление со стороны ЕС и Америки не стоит: они прекрасно понимают, что если передавят – Беларусь уйдёт к Москве. А это – последнее, что нужно Европе и США», – считает Голобуцкий.

Еще один украинский политолог Юрий Романенко (против него в РФ возбуждено дело за призывы убивать российских журналистов в Донбассе) также критикует недостаточную, по его мнению, агрессивность белорусских майданщиков.

«Забавный момент. Один из лидеров оппозиции идёт на допрос и просит сторонников не шуметь, чтобы не «раздражать их». В этой формулировке вся суть протестов в РБ. Зачем идти на допрос к власти, которую вы не признаете и которая не признаёт вас. Если вы власть, то займите точку, где власть Лукашенко не действует. Это и будет свидетельством вашей власти, а если вы хотите революции, которая не раздражает Лукашенко, то лучше сразу готовьтесь к тому, что будете это делать в тюрьме», – пишет в своем блоге Романенко.

Боевик и координатор печально известной группировки С14 Евгений Карась тоже предрекает белорусским майданщикам поражение. К таким выводам штурмовик пришел, изучив вчерашние фотографии Александра Лукашенко с автоматом.

«Лукашенко 64, он не будет давать заднюю. И это не Янукович у разбитого корыта. Под Минском китайский логистически-заводской промышленный центр на 200 гектар. Китай – первым поздравил Луку. И китайские деньги – дали Луке возможность петлять и много где охлаждать отношения с Москвой. Когда заработает в полную силу технопарк (там и немецкий порт в инвесторах), то Беларусь зальет деньгами. Минск будет конечной точкой китайского товарного десанта для Еврозоны. Но и без подобных проектов завтрашнего дня, как удачно подметили некоторые активисты в Украине, «белорусов убивают на идеальных дорогах». В Беларуси неприятная и надоевшая очень многим, но рабочая модель. Не хаос и не коррупция. И не слабонервные грантовые пи…ры поставлены рулить иностранными разведками. Лукашенко утопит всех в крови, но не сдастся. Ситуация очень тяжелая для революционеров», – переживает Карась.