Украинские националисты провели в Киеве митинг против ЧВК «Вагнера»

12.08.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Около двух десятков членов не известной ранее широкой общественности НКО «Ардис» пришли к зданию посольства Республики Судан в Киеве, чтобы выразить протест против военного сотрудничества с Россией, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Активисты держали плакаты с надписями: «Судан стал плацдармом для торговли оружием!», «ЧВК «Вангер» беспредельничает не только в Европе, но и в Африке!», «Суданское золото идет в Кремль, а не людям!», «Кремль управляет суданскими властями!».

На стене посольства помощью проектора показывали карикатуры на президента РФ, изображения горящей Спасской башни Кремля, перечеркнутой «руки Кремля» а также могил и черепов, которые, как подразумевалось, останутся от бойцов российской ЧВК в Судане.

На экран, установленный у ворот посольства, проецировались аналогичные изображения, а также фотографии встреч глав России и Судана и другие.

Похоже, истинным поводом для пикета стало известие о планах по открытию базы ВМФ России в Судане на Красном море, чему, как известно, пытаются противодействовать США, а потому заказчики акции в Киеве вполне очевидны.

Российские военные инструкторы, по данным СМИ, появились в Судане еще в 2017 году – после того как суданский президент Омар Башир на встрече с Владимиром Путиным заявил, что стране нужна защита от агрессивной политики США.

Таким образом, российское присутствие в Судане – не новость уже около четырех лет. Вероятно, такой «тухлый» информационный повод для акции взят потому, что после событий на Донбассе ЧВК «Вагенра» максимально демонизирована на Украине и может использоваться в качестве «пугала».