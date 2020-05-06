Украинские националисты собираются блокировать возобновившиеся поставки российского топлива

06.05.2020, Москва, Елена Острякова

«Западная нефтегазовая компания» (ЗНГК) и «Евростандарт» в конце апреля возобновили импортные поставки автомобильных бензинов из России.

Об этом сообщает украинский сайт enkorr, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В конце апреля – начале мая ЗНГК оформила импорт около 400 т бензина и 2,3 тыс т дизельного топлива, «Евростандарт» — 115 т бензина и 1,7 тыс т дизеля.

Последний раз поставки бензинов и дизельного топлива из России на Украину по железной дороге осуществлялись в 2016 г.

Эксперты полагают, что поставками российского топлива Украина пытается компенсировать сокращение импорта из Белоруссии.

Из-за сокращения поставок российской нефти в январе-марте Мозырский и Новополоцкий НПЗ поставили на Украину всего 92,6 тыс. т, включая 6,8 тыс. т по трубопроводу «ПрикарпатЗападтранс».

Для сравнения, среднемесячный объем поставок в 2019 г. превышал 200 тыс. т, а в пиковый сезон августа-сентября, достигал 300 тыс. т.

Экс-комбат «Донбасса», неонацист Семен Семенченко уже пообещал вместе с «побратимами» блокировать российские поставки.

«Как будут развиваться события, если отправки продолжатся? Как обычно. Немногочисленные активисты при поддержке ветеранов “Донбасс” заблокируют отгрузки. Коммерсанты заплатят полиции и титушкам. Полиция начнет попытку силового разгона. Прокуратура возбудит уголовные дела.

Украинские СМИ, которым заплатят коммерсанты, начнут поливать нас дерьмом из любви к деньгам. Когда мы прорвем молчание медиа и провалим все попытки титушек в погонах разогнать нас – правительство проснется.

Они будут вынуждены ввести запретительные пошлины на ввоз российского бензина. Чтобы сократить эту цепочку, предлагаю правительству сделать это прямо сейчас», – написал Семенченко у себя в «фейсбуке».