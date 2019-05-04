04.05.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Политика, Скандал, Украина
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Украинские националисты устроили драку в США из-за споров о Бандере

В США представители украинской диаспоры устроили драку из-за спора между сторонниками двух конкурирующих группировок в Организации украинских националистов, одна из которых ориентировалась на Степана Бандеру, а другая – на Андрея Мельника.

Об этом в эфире канала «112» рассказал украинский телеведущий Пётр Мага, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Мага привел драку как пример того, что навязываемая майданщиками идея «примирения» с боевиками ОУН-УПА будет реализовываться крайне трудно, поскольку сами националисты не могут примириться в своих спорах вокруг вождей гитлеровских коллаборационистов.

«Я в Америке видел людей, среди которых мельниковцы и бандеровцы до сих пор выясняют, кто больший патриот! Когда-то два оркестра между собой подрались, трубами дрались, саксофонами били друг друга, потому что одни мельниковцы, а другие бандеровцы. Я в тот момент перестал верить, что украинский народ вообще способен к примирению априори», – рассказал Мага.

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