28.11.2018, Донецк, Александр Гусар
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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Украинские националисты возвращаются на линию фронта

Украинские националисты из незаконных вооружённых формирований типа «УДА» и «Правого сектора», с введением в Украине военного положения, получили негласное приказание возвращаться на линию фронта на Донбассе.

Такую информацию озвучил сегодня во время брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В частности, он сообщил, что по данным разведки ДНР, несмотря на запрет присутствия в зоне оккупации националистов, в настоящее время в крупных районных центрах Донецкой области вновь скапливаются бандиты из «УДА» и других нацистских организаций.

«Сбор и оповещение их производится путем рассылки СМС-сообщений, в которых требуется участникам националистических формирований с началом действия военного положения прибыть в установленные места и ждать дальнейших приказов и распоряжений. Населенными пунктами сбора объявлены: Мариуполь, Волноваха, Курахово, Красноармейск, Артёмовск и Константиновка», – сообщил Даниил Безсонов.

Он предположил, что радикальных активистов планируют задействовать в качестве «заградотрядов» за спинами боевиков вооруженных формирований Украины, чтобы удержать военнослужащих в зоне «ООС».

«Кроме того, есть информация, о намерении украинскими властями использовать радикальных националистов не только в качестве «заградотрядов», но и в самых горячих точках на передовой», – рассказал представитель оборонного ведомства Республики.

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