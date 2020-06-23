Украинские национальные общины просят о переселении в Крым

23.06.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Крымские власти не будут запускать программы по организованному переселению на полуостров членов семей ранее депортированных народов.

Об этом в эфире телеканала «Миллет» заявил глава республики Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Аксенова, на полуострове не хватит ресурсов, если за бюджетный счет организовывать такие переселения.

«Сейчас идет речь только о тех гражданах, кто находится за границей, но при этом по указу президента о реабилитации лиц, депортированных по национальному признаку, тех, кто может получить вид на жительство, кто имеет прямое отношение, кто является прямыми потомками по разным линиям – по отцу, по матери, что их предки – дедушки, бабушки были депортированы с территории Республики Крым.

При этом могу сказать, что Крым сегодня – привлекательный для всех национальных общин. С точки зрения возможностей ко мне обращались практически все общины, включая те, которые живут на территории Украины, с тем, чтобы иметь возможность массового переезда на территорию республики. Это касается всех национальностей, я всем отвечаю одно – давайте мы обустроим крымчан.

У нас сегодня нет возможности открывать программу и просто давать возможность всем, кто хочет заехать на территорию республики, я имею в виду с постоянным проживанием, поскольку силы и средства всех программ рассчитаны на определенное количество населения. Поэтому, никаких отдельных мер или нормативных актов, которые регламентируют возвращение людей на территорию Республики Крым нет и вряд ли будут. Все, у кого есть возможность, в больше части, давайте говорить по-честному, уже вернулись», – заявил Аксенов.

Ранее в СМИ публиковалась информация о том, что за пределами полуострова проживают не менее 150 тысяч крымских татар, члены семей которых были депортированы с полуострова в 1944 году.