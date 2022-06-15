Украинские нацисты дважды сорвали эвакуацию мирных из «Азота» в Северодонецке

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Новости Украины

Украинские вооружённые формирования обстреляли дорогу, по которой был открыт зелёный коридор для эвакуации гражданских с завода «Азот» в Северодонецке.

Об этом сообщил Начальник гарнизонной службы Народной милиции ЛНР Александр Никишин , передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 8.00 уже был [Народной милицией ЛНР] накрыт ковёр [гумкоридор], в 8.10 – 8.20 уже начался, сначала миномётный обстрел, конкретно работали по тому району, где мы стояли. Точка [эвакуации] была назначена возле ангара, туда начал работать миномет, после миномета через три-четыре минуты начал работать танк. Начали разрушать дома, и не было никакого смысла там оставаться», – рассказал Никишин.

Однако обстрелы гумкоридора из завода «Азот» повторились.

«Противник, несмотря на договорённости об открытии зелёного коридора для вывода мирного населения из завода «Азот», открыл массированный миномётный огонь по тем местам, где должен был проходить коридор, где должны были собираться мирные жители. Фактически сорвав эвакуацию из промзоны», – рассказал представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко.

Военкор телеканала «Звезда» Валентин Гвоздёв подтвердил эти данные, находясь прямо под огнём националистов, что подтвердил свист снаряда и взрыв. Он предположил, что между разными подразделениями украинских вооружённых формирований нет согласованности.

«Дорога на Северодонецк под обстрелом. Несмотря на то, что зеленый коридор попросили сами украинские военные, видимо, согласовать его со своими же подразделениями они не смогли», – комментирует военкор и покидает место обстрела на одном из участков дороги.

Военный обозреватель Борис Рожин отмечает, что такой исход был предсказуем.

«Гуманитарные коридоры с территории завода «Азот» ожидаемо не сработали. Засевшие на заводе нацики не хотят так быстро избавляться от живого щита. Впрочем, все это мы уже проходили во время ликвидации группировки ВСУ на «Азовстали», – написал в своём тг-канале Рожин.

При этом, по информации военкора Николая Долгачёва, украинские неонацисты выпустили с территории только одного человека, перед тем как в 8:10 украинская артиллерия открыла интенсивный огонь.