21.05.2018, Москва, Елена Острякова

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Украинские нацисты готовы мочить меджлисовцев

Создание фиктивной крымско-татарской автономии спровоцирует конфликт между меджлисовцами и украинскими националистами. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил киевский политический обозреватель Владимир Скачко.

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«Крымско-татарская автономия в Херсонской области может вызвать еще одну линию противостояния, потому что неонацистские добробаты, которые являются основой режима, уже сказали, что крымские татары, требующие развала унитарной Украины, это враги. Мол, если власть ничего не сделает, мы сами их начнем мочить», – сказал Скачко.

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», специально созданная в Киеве рабочая группа подготовила предложения по внесению изменений в Конституцию Украины. Предлагается создать «Крымскую автономию», ведущую роль в политике которых будут играть курултай и запрещенный в России меджлис.