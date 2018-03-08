08.03.2018, Киев, Михаил Рябов

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Украинские нацисты готовят погромы посольства России в день выборов

Контролируемые спецслужбами Украины праворадикальные экстремистские группировки – «Правый сектор», «Национальный корпус», партия «Свобода» и т.д. заявили о намерении сорвать выборы президента России, которые должны были пройти на участках в зданиях посольств и консульств РФ на украинской территории.

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«Объединенные силы националистов – “Правый сектор”, ВО “Свобода”, Национальный Корпус – не допустят в Украине голосование за президента Московии.

18 марта на Московии будут выбирать президента. В этот день – в четвертую годовщину аннексии Крыма – в дипломатических представительствах государства-агрессора в Украине (в Киеве, Харькове, Одессе и Львове) с 8:00 до 20:00 Москва планирует провести голосование.

Это недопустимо, поскольку Кремль будет проводить выборы президента также на территории аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса. В Украине агрессор не должен получить ни одного голоса на выборах президента Московии!

Это должна была бы сделать власть Украины, но, очевидно, не сделает. Поэтому именно мы – украинцы – придем и проконтролируем, чтобы в этот день никто не попал в дипучреждения Московии и не проголосовал.

Для всех очевидно, каждый, кто голосует, тот поддерживает захват украинских земель. Призываем украинцев присоединяться и не допустить позорного для Украины голосования!

Начало в 8:00. Продолжительность – 12 часов. У всех дипучреждений Московии в Украине», – говорится в заявлении, распространенном «правосеками».

Аналогичную акцию намерены провести и представители «конкурирующих» националистических группировок (фактически, повторяется недавний сценарий двух погромов «Россотрудничества» в Киеве).

«18 марта – это годовщина захвата украинского Крыма Россией. Но в этот день, как и каждый год до и после оккупации, будет работать избирательный участок в столице Украины. В этот день граждане Московии, которые проживают на нашей территории, будут приходить и будут избирать президента страны, которую считают своей. Эти выборы состоятся также на территории оккупированного Крыма, и, что показательно, Путин намерен голосовать именно там.

Мы считаем это унижением украинского достоинства. Мы против продолжения дипломатических отношений с Россией. Мы против, чтобы иностранцы, которые проживают в нашей стране, принимали участие в выборах оккупанта.

Поэтому 18 марта в 15:00 мы предлагаем присоединиться к нашему мероприятию, которое имеет целью срыв российских выборов в Украине и пройдет под лозунгами «Народное прекращении дипломатических отношений с агрессором», «Нет выборам оккупанта в Украине!».

Акция состоится по инициативе Добровольческого Движения ОУН, Комитета освобождения политзаключенных, Черного Комитета, Комитета участников Оранжевой революции и пройдет по адресу м. Киев, Воздухофлотский пр-т, 27», – анонсируют боевики акцию возле посольства России.