Украинские нацисты хотят превратить Мариуполь в новый Грозный

25.02.2022  14:03 (Мск), Донецк
Сергей Вредников.  
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Донбасс, Мариуполь, Происшествия, Украина
Новости Украины

Нацисты «Азова» заняли позиции в жилых кварталах Мариуполя, надеясь прикрыться гражданским населением от российских миротворцев.

Об этом в комментарии военкору Семёну Пегову заявил основатель батальона «Восток» Александр Ходаковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Нацисты «Азова» заняли позиции в жилых кварталах Мариуполя, надеясь прикрыться гражданским населением от российских...

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«Наша разведка говорит о том, что «азовцы» вдохновились «подвигом» чеченских боевиков и хотят нам организовать в Мариуполе что-то наподобие Грозного. Они сейчас активно занимаются подготовкой, создают боевые группы, переодеваются в гражданское, производят закладки, размещают снайперские позиции по городу. При этом мы видим, какую политику они проводят в отношении гражданского населения. Они блокируют выход для тех, кто хочет эвакуироваться из города, чтобы создать как можно более высокую плотность гражданских, чтобы среди гражданских был повышенный процент потерь, что неизбежно при боевых действиях, если они будут оказывать сопротивление.

При этом они фактически готовятся к подпольной партизанской войне, на случай если Мариуполь будет, а он будет взят под наш контроль, чтобы они нам там создавали непростую жизнь. Я понимаю, что это приведёт к повышенному кровопролитию и потерям.

Мы всё-таки рассчитываем, что когда ВСУ поймёт своё безнадёжное положение, сложат оружие и сдадутся, а эти представители нацбатальонов пытаются нам готовить такие «сюрпризы». Но это уже не сюрпризы, мы об этом знаем, и будем готовиться», – сказал Ходаковский.

Перешедший на сторону ЛДНР бывший советник министра обороны Украины, киевлянин Алексей Селиванов также считает, что нацисты «Азова» попросту превращают жителей Мариуполя в живой щит.

«В Мариуполе нацбат «Азов» блокирует эвакуацию мирных жителей – хотят прикрыться ними, как живым щитом. Ещё хотят, чтобы было как можно больше жертв среди гражданского населения – нацистам нужна кровавая картинка.

Даже представить не могу, чтобы нам в голову могло прийти такое, и это очень хорошо иллюстрирует разницу между нами и «ними». Жаль, что многие так и не поняли, с кем и с чем мы вступили в схватку восемь лет назад», – комментирует Селиванов.

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