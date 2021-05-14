Украинские нацисты хотят загнать жителей Донбасса в трудовые лагеря

14.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украина может вернуть Донбасс только военным путём, но лишь в тот момент, когда Россия сильно ослабнет, а потому Киев должен ждать этого момента и готовиться к нему.

Об этом ходе пресс-конференции в Харькове заявил председатель объединяющей экс-боевиков организации Братство Харьковской области Даниил Положухно, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня я вижу один путь деоккупации Донбасса – деоккупация путём военной операции. Мы должны понимать, что так называемые квазиреспублики они не являются никаким субъектом. Квазиреспублики чётко контролируются из Кремля, и мы сможем вернуть свои территории в удобное время, когда Кремль будет ослаблен, но готовиться к этому мы должны начинать уже сейчас», – сказал Положухно.

В свою очередь бывший глава харьковского отделения ВО «Свобода», депутат Верховной рады VII созыва Игорь Швайка заявил, что после реинтеграция Донбасса жителей этого региона необходимо загонять в трудовые лагеря.

«Оккупированные территории в первую очередь будут требовать восстановления, а это означает военно-гражданский режим управления этими территориями и создания добровольно-принудительных рабочих мест.

Когда человек будет работать восемь-девять часов в день, вопрос про посещение митингов, защиты русского языка и криков «Россия», у него просто не будет оставаться времени на это. Такие меры необходимо вводить абсолютно сурово, наказывать за нарушения и через трудовую повинность, оплачиваемую, спокойно возвращать внимание людей, которым дали работу», – заключил Швайка.