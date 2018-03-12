12.03.2018, Киев, Игорь Петров

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Украинские нацисты могут отменить День Победы уже в ближайшее время

Голосование по отмене двух праздничных дат на Украине – 8 марта и 9 мая, которые нынешний националистический режим считает пережитками советского прошлого, может состояться в Верховной Раде в ближайшие дни.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог, кандидат политических наук Кирилл Молчанов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы уже слышали от господина Вятровича о том, что он требует отменить празднование 8 марта. И я не исключаю, что как на прошлой неделе, так и на этой пленарной неделе политические ястребы из Народного фронта и Радикальной партии попробуют поставить на голосование законопроект Вятровича. Там не только, кстати, про 8 марта, там они и 9 мая хотят перенести на 8 (Режим Порошенко вводит новую дату 8 мая – «день примирения» с фашистскими пособниками из ОУН-УПА, – ред.). Поэтому будем наблюдать, как на это отреагирует сессионный зал…

Я не исключаю, что за отсутствием какого-то «хлеба» в Верховной Раде пойдут по принципу «организовать зрелища», и будут опять выносить абсолютно противоречивые законопроекты, которые не направлены ни на какие улучшения социально-экономического положения в стране. Такая борьба с ветряными мельницами.

Помимо 8 марта там еще одна инициатива о том, чтобы переименовать Днепропетровскую область (в Сичеславскую, – ред.), а для этого нужно вносить изменения в Конституцию. И где они будут находить 300 голосов, мне непонятно», – сказал эксперт.