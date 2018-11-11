Украинские нацисты на «месте силы» установили языческого истукана для обрядов

11.11.2018, Чернигов, Владимир Гладков

В селе на Черниговщине стараниями украинских националистов появился идол языческого божества.

Об этом на своей странице в «Facebook» сообщил глава киевской ячейки основанной на базе неонацистского полка “Азов” радикальной организации «Национальный корпус» Сергей Филимонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Идол Велеса, который мы с друзьями установили в селе Качановка. Место силы с невероятной природой и очень гостеприимными людьми. Идеальное место для агротуризма», – хвастаются нацисты.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее руководство Нацгвардии Украины не нашло ничего предосудительного в том, что боевики «Азова» проводят языческие ритуалы на капище Перуна, как в увлечениях сотрудников своего подразделения идеями Гитлера.