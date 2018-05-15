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15.05.2018, Киев, Максим Карпенко
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Днепропетровск, Общество, Сюжет дня, Украина

Украинские нацисты нарвались на Чебурашку


В Днепропетровске местные жители зарисовали граффити с нацистской символикой СС «Галичина», а сверху него нанесли изображения героев советских мультфильмов и надпись «Ребята, давайте жить дружно».

Об этом сообщает «Радио Свобода», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам главы общественной организации «Честь и вера» Романа Горяинова, нацистские надписи стерли его соратники, а советских мультяшных героев нарисовали «чтобы сделать мир хоть немного более добрым и светлым».

«Мурал создавали в течение двух дней. На создание фона использовали три банки белой краски, на сам рисунок – 60 баллончиков, которые приобрела организация», – заявил Горяинов.

Напомним, ранее изображение на дной из стен в Днепре, славящее боевиков нацистского подразделения СС «Галичина» нанесли члены праворадикальной группировки С14, что вызвало возмущение местных жителей.

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