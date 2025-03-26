Украинские нацисты объявили о создании белой «этнодержавы в Карпатских горах»

Украинские нацисты распространяют в соцсетях призыв к созданию «белой этнодержавы в Карпатских горах». Документ дублируется на английском языке – очевидно, с расчётом на ультраправых из ЕС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Посмотрите вокруг, что вы видите?! Либеральные глобалисты захватили руководящие должности в правительстве Украины! Жирные коррумпированные командиры отправляют лучших белых воинов на бойню! У вас больше нет Крыма, нет Донбасса, нет части Херсонской и Запорожской областей! А президент продолжает продавать землю и недра, загоняя ваших детей и будущие поколения украинцев в долги», – говорится в заявлении от лица организаторов проекта «Белый Феникс».

Авторы практически призывают к созданию отдельной «истинной» «белой» Украины в Карпатских горах.

«Остатки украинской власти понимают свою слабость, мы тоже это понимаем. Не будет лучшего времени, чтобы воспользоваться ситуацией и, наконец, заявить о своем праве на свою территорию. Территорию, где белые украинцы будут растить белых детей вместе с другими европейцами, которые выступают за белых. Куда любой, кто гордится своей принадлежностью к белой расе, может приехать и жить, не подвергаясь преследованиям со стороны антибелой глобалистской системы», – пишут нацисты.

«С чего начнется будущее новой белой Европы? Карпаты-колыбель Европы. Эта территория по праву принадлежит белым людям. И мы должны занять ее ради будущего всех белых в условиях наступающего хаоса. Горы и границы в регионе являются фактором, который умножает силу, делая партизанскую войну возможной и неизбежной. Сегодня белые украинцы и европейцы должны выступить единым фронтом против антибелой глобалистской системы, слабость которой уже становится нашей силой, которая направит нас к новому Белому порядку», – разглагольствуют авторы проекта.

Они призывают к началу саботажа против подконтрольной глобалистам администрации в Киеве.