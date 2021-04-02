Украинские нацисты объявили о «зраде»: НАТО не планирует защищать Украину

02.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Россия перебрасывает большое количество военной техники на украинскую границу и увеличивает численность войск, однако НАТО не планирует защищать Украину.

Об этом в своем видеоблоге завил бывший лидер УНА-УНСО, националист Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хомчак сообщил нам, что батальонно-тактических групп уже много на украинской границе, и в ближайшее время таких подразделений будет больше в два раза.

В эти дни РФ заводит много бронетехники в оккупированный Крым и Ростовскую область на границу с Украиной. Они говорят, что всё это в рамках учений, но всегда любое наступление начинается под прикрытием военных учений», – сказал он.

Также националист отметил, что НАТО активизируется в Восточной Европе вовсе не ради защиты Украины.

«НАТО активизирует свою деятельность в Восточной Европе, в ответ на агрессию РФ. Без сомнений, они будут защищаться. Но НАТО будет защищать не нас, а Турцию, Румынию, Болгарию, Балтийские страны, но не Украину», – заключил Корчинский.