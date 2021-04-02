Подпишись на рассылку
02.04.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, НАТО, Общество, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Украинские нацисты объявили о «зраде»: НАТО не планирует защищать Украину

Новости Украины

Россия перебрасывает большое количество военной техники на украинскую границу и увеличивает численность войск, однако НАТО не планирует защищать Украину.

Об этом в своем видеоблоге завил бывший лидер УНА-УНСО, националист Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Хомчак сообщил нам, что батальонно-тактических групп уже много на украинской границе, и в ближайшее время таких подразделений будет больше в два раза.

В эти дни РФ заводит много бронетехники в оккупированный Крым и Ростовскую область на границу с Украиной. Они говорят, что всё это в рамках учений, но всегда любое наступление начинается под прикрытием военных учений», – сказал он.

Также националист отметил, что НАТО активизируется в Восточной Европе вовсе не ради защиты Украины.

«НАТО активизирует свою деятельность в Восточной Европе, в ответ на агрессию РФ. Без сомнений, они будут защищаться. Но НАТО будет защищать не нас, а Турцию, Румынию, Болгарию, Балтийские страны, но не Украину», – заключил Корчинский.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть