Украинские нацисты окончательно сели на голову власти

28.04.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Власть Украины боится тех сил, которые стоят за проведением запланированного на сегодня киевского марша в честь дня создания дивизии СС «Галичина».

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Георгий Крючков, народный депутат Украины 3 и 4 созывов, экс-глава комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны.

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«Понятно, что за такими мероприятиями стоят определенные силы. Если бы власти страны хотели положить конец такому разгулу бандеровщины, они бы легко могли сделать это. Но они не хотят, поэтому вся вина ложится на руководство страны. Противостоять этому можно только противопоставив всему этому саму власть и правоохранительные органы. Но власть на это дело не решается.

И чем дальше, тем больше наглеют те силы, которые стоят за такими мероприятиями, и тем хуже это всё для Украины. Помешать всему этому может только позиция власти, но позиция власти не направлена на то, чтобы прекратить подобное.

Власть боится принимать меры даже по поводу надругательства над офисом президента со стороны радикалов. О чём тогда можно говорить? Безнаказанность поощряется. Власть отказалась от функции применения насилия в отношении тех, кто нарушает порядок и ведёт вредную для государства и для общества деятельности. И рассчитывать на то, что она как-то изменит свою позицию, и не приходится», – сказал Крючков.