Украинские нацисты переодевались в ополченцев и терроризировали Донбасс

31.01.2020, Киев, Максим Карпенко

В разгар боевых действий в Донбассе украинские националисты, участники т.н. АТО, переодевались в форму «Беркута» с Георгиевскими лентами, и под видом перешедших на сторону ополчения правоохранителей занимались мародерством.

Об этом в своем блоге заявил бывший замглавы администрации президента Украины времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.

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В доказательство он опубликовал фото боевика Владислава Грищенко («Буча»), которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, где националист замечателен в форме сотрудника милиции в компании с неизвестными людьми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Проходящий по делу об убийстве Павла Шеремета неоднократно судимый фигурант Грищенко (Буча). Такая форма в период войны помогала грабить и убивать, кидая тень на бывших сотрудников милиции», – заявил Портнов.

С ним согласился журналист Юрий Ткачев, подчеркнувший, что такие фото заставляют иначе взглянуть на происходящее в Донбассе:

«Портнов высказывает мнение, что Грищенко и другие участники фотосессии специально переодевались в эту форму и цепляли ленты, чтобы затем терроризировать жителей Донбасса. И хотя эти утверждения можно назвать необоснованными, у меня лично нет другого объяснения того, для чего Грищенко мог надевать форму «Беркута» и георгиевскую ленту.

В милиции он служить точно не мог: в те времена шестикратно судимых в органы всё-таки не брали, не то что сейчас. Ну и да, такие фото заставляют несколько по-новому взглянуть даже на те случавшиеся на Донбассе в 2014 году преступления, которые раньше я лично однозначно относил на счёт беспредела отдельных военнослужащих сил непризнанной ДНР и ЛНР», – комментирует Ткачев.