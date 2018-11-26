Украинские нацисты подожгли консульство России

26.11.2018, Харьков, Владимир Гладков

Украинские радикалы устроили пикет под стенами консульства РФ в Харькове, забросав территорию дипведомства дымовыми шашками и фаерами в знак протеста против захвата в плен боевых единиц ВМС Украины возле Керченского пролива.

Об этом сообщает местное издание «057.ua», передаёт корреспондент «ПолитНавинатора».

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Среди участников пикета – боевики организаций «Национальный корпус», «Світанок», «Фрайкор».

Они принесли шины и бумажные кораблики. Активисты зажгли фаеры и дымовые шашки, которыми начали кидать за забор консульства. Одна из шашек попала на растущую на территории елку, от чего та мгновенно загорелась.

После этого «активисты» забросали здание консульства яйцами и бутылками. Также, они сожгли флаг России, остатки которого бросили в лужу.

Начальник местного штаба «Нацкорпуса» Константин Немичев озвучил требования националистов: срочно ввести военное положение и разорвать все дипломатические связи с Россией.

«Мы требуем введения военного положения на территории Украины и прерывания всех дипломатических отношений с РФ. Все дипломаты обязаны покинуть Украину», – заявил он.