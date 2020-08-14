Украинские нацисты пришли к посольству РФ с требованием освободить крымского подельника

14.08.2020, Киев, Игорь Петров

У посольства России в Киеве ВО «Свобода» (запрещено в РФ) провело пикет с требованием освободить националиста Олега Приходько, арестованного в Крыму за противоправную деятельность.

В акции участвовали около двух десятков человек, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Свободовцы» держали два транспаранта с надписями «Олег Приходько не предал Украину!» и «Требуем освободить узника Кремля Олега Приходько!» и флаги своей партии. Активисты скандировали: «Свободу Олегу Приходько!», «Свободу политзаключенным!».

В октябре 2019 года ФСБ России по итогам обыска обвинила Олега Приходько в подготовке к террористическому акту и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. До этого Приходько привлекали к ответственности по административному делу за пропаганду и публичною демонстрирацию нацистской атрибутики и символики. В феврале 2019 года у активиста провели дома обыск, изъяв экстремистскую символику и портрет Степана Бандеры.

До 2014 года Олег Приходько возглавлял ячейку партии «Свобода» в том районе Крыма, где он жил. Он участвовал в Евромайдане, откуда и привез националистическую символику, а в 2014 году отказался уехать из Крыма, хотя «Свобода» рекомендовала сделать это всем своим активистам.

«Идет седьмой год российско-украинской войны, которую войной не называют. Россия ведет политику государства-террориста, она занимается государственным террором. Украина, украинский президент не должен вести переговоры со страной-террористом. Украинская власть должна признать РФ агрессором и разорвать с ними любые дипломатические отношения » – заявил заместитель председателя ВО «Свобода» Юрий Сиротюк.

Каждый четвертый крымчанин – украинец и семь лет каждого четвертого крымчанина «подвергают ужасному террору», заявил он.

«Подвергают этническим чисткам, преследованиям. Украинец в Крыму не может назвать себя украинцем. Украинец в Крыму не может надеть вышиванку и поднять свой флаг», – лжет Юрий Сиротюк. Как известно, в Крыму запрещена только нацисткая символика, а украинский язык является официальным наряду с русским и крымскотатарским.

«Конец этого мерзостного кубла – развал России, провозглашение независимых государств на территории современной РФ, и, конечно, деоккупация Украины – возвращение Донбасса, Крыма, за что воюют украинские воины», – вещал член Совета Уполномоченных ВО «Свобода» Юрий Ноев.

Он призвал всех украинцев писать письма на адрес Офиса президента с требованием включить Олега Приходько в перечень на обмен и продемонстрировал специальный бланк с украинской символикой, который напечатали специально для таких обращений. Бланк раздавали всем желающим.