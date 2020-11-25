25.11.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Россия, Скандал, Украина
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Украинские нацисты призывают лишить пенсий жителей ЛДНР


Пенсии жителей ЛДНР нужно раздать как пенсионные надбавки внутренне перемещённым лицам, которые, выехав на Украину, показали себя «как граждане с большой буквы».

Об этом в эфире телеканала «Магнолия» заявила участница «АТО», пресс-секретарь запрещённого в РФ «Правого сектора», нацистка Дана Виноградова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Под Донецком ситуация в 2014 году была такого характера, что нас не воспринимали как защитников, местное население нас там воспринимало враждебно. А те люди, которые воспринимали нас доброжелательно, они на протяжении первой половины 2014 года, многие с помощью нас, покинули ту территорию. Мы много кого вывозили, целыми экипажами…

Нужно за счёт сэкономленных на оккупированных территориях пенсиях, нужно их направить именно как надбавку тем временно перемещённым лицам-пенсионерам,  которые как раз удосужились выехать с территории ОРДЛО.

И они доказали, что они не просто граждане Украины, они граждане с большой буквы. Конечно, это гипотетически, но мне бы была наиболее приемлема такая ситуация с моральной стороны», – рассуждает украинская нацистка.


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