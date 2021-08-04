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04.08.2021, Москва, Максим Карпенко
 
Дзен, Крым, нацизм, Политика, Сюжет дня, Украина
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Украинские нацисты пробрались в крымские горы

Новости УкраиныВ Крымских горах появилось изображение герба Украины и нацистская символика – так называемый «волчий...

В Крымских горах появилось изображение герба Украины и нацистская символика – так называемый «волчий крюк», используемый запрещённой в России группировкой «Азов».

Фото «художеств» в блоге «Крымоустройство» опубликовала пользователь Валентина Поляченкова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации Поляченковой, символика была нанесена краской на камне.

«Сегодня поднимались на Эклизи-Бурун. На спуске, приблизительно там, где тропа переходит в дорогу, встретили вот такое. Свастика рядом с трезубцем – явно не солярный знак. Камнями кто-то пытался затереть – не получилось, а краску мы не носим. Такие гости ходят по Крымским горам», – пишет Поляченкова.

Крымский социолог Наталья Киселева в комментариях сравнила желание неонацистов оставить за собой отметки с поведением животных.



«У некоторых особей человеческих встречаются формы поведения, похожие на использование меток у животных. Так и у украинских неонацистов. Они постоянно кричат, что «Крым их (это голосовые метки), или вот так метят территорию своими экскрементами. Писала об этом статью («Латентно-физиологическая основа «самостийного» менталитета») еще в далекие 90-е, когда Крым им достался вопреки желанию крымчан», – говорит Киселева.

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