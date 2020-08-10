Украинские нацисты прорвались в Белоруссию

10.08.2020, Киев, Михаил Рябов

Украинские нацисты обходными путями прорвались через границу в Белоруссию для поддержки антиправительственных акций оппозиции. Об этом в своем блоге сообщил экс-депутат Верховной рады и бывший боевик нацбата «Азов» Игорь Мосийчук.

«Наши люди, украинцы, в Минске. Добирались почти сутки и с третьей попытки удалось заехать, но не через Украину. Интернет лежит, мобильный работает через раз. Сейчас уже связались с группами сопротивления кровавому режиму Лукашенко. Ждёт сигнал. Акции протеста должны стартовать с 20 по 21.00. Понеслась!» – написал сегодня вечером Мосийчук, пересказывая разговор со своим «побратимом».

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Чуть позже Мосийчук передал новые подробности приключений украинцев. «Жесть! В Минске одному омоновцу, который бил людей, проломили голову. Похоже не выживет. Кровь, стрельба, кровь», – написал украинский боевик.

Следует отметить, что у белорусских боевиков давняя связь с украинскими неонацистами. Военкор Игорь Димитриев обращает внимание, что в первых рядах штурмовиков в Минске – представители околофутбольной группировки «МТЗ-РИПО». Формально она позиционировала себя как представителей «Антифа» (за ЛГБТ, социализм, мультикультурность), однако это не помешало впоследствии объединиться с ультраправыми на почве ненависти к России.

«Последним лидером фирмы был человек по имени Джафар. Имели филиалы помимо Минска в Иванцевичах, Орше и Марьиной Горке. Среди них много бойцов. Например, чемпион мира по тайскому боксу Виталий Гурков. С самого начала отличались антирусскими взглядами. В 2014 году поддержали Майдан. Часть даже влилась в состав полка «Азов» вместе с оппонентами из ультраправых группировок», – рассказал Димитриев.

Он уточнил еще одну интересную деталь.

«Кстати, задержанный журналист «Медузы» Максим Солопов в прошлом активист АНТИФА в Москве. Его старший брат Денис скрывается в Европе от уголовного преследования за нападение на Химкинскую администрацию. Помните Химкинский лес?» – отметил военкор.