Украинские нацисты разгромили кафе за русский язык

12.11.2018, Кременчуг, Анастасия Самойлова

Сегодня ночью радикалы из неонацистской группировки С14 устроили погром в одном из заведений в Кременчуге.

Об этом радикалы сообщили у себя в телеграмм-канале, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На видео, которое нацисты прикрепили к записи, видно, как так называемые активисты срывают с заведения рекламные вывески, написанные на русском языке.

«Вот, что бывает, когда не интересуешься постановлениями горсовета, и в центре Кременчуга рекламируешь «кафе» на русском языке без украинского перевода», – написали они.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, ранее нацисты из С14 избили адвоката Василия Муравицкого прямо в здании суда.