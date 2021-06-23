Украинские нацисты скорбят из-за кончины оголтелого русофоба

23.06.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

19 июня в Киеве в возрасте 50 лет умер популярный среди праворадикалов блогер и медицинский волонтер, участник карательной операции против республик Донбасса Святослав Волков, известный также под псевдонимом Gorky Look.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», причинами смерти называют осложнения после Covid19 и отказ почек.

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Прощание с Волковым состоялось в Киеве на Майдане независимости, где собрались около сотни фанатов его творчества и соратников по антироссийской деятельности.

«Лук» очень неплохо уничтожал пропагандистские палатки, которые были, уничтожал большое количество мифов про Украину», – заявил на церемонии прощания бывший спикер запрещенного в РФ «Правого сектора», экс-депутат Верховной рады Борислав Береза.

«Автор жгучих текстов, талантливейший писатель и публицист. Кладезь историй и пламенный трибун», – грустит по кончине соратника блогер-националист Ян Валетов.

Кроме своей помощи боевикам АТО Волков также известен своими антироссийскими постами в соцсетях, где высмеивал «отсталость России», православие, смерти россиян и т.д.

В 2015 году на основе постов он сформировал и издал книгу «Ноука от Горького Лука. Сборник лекций по кацаповедению».

«Что есть комплекс кацапской ваты? Основным проявлением синдрома является нежелание пользоваться критическим мышлением при наличии возможности им пользоваться. Национальный принцип «иметь и не пользоваться» вообще является элементом культа в Стране Говорящего Хлопка. На бытовом уровне, например, он выражается в привычке ссать мимо унитаза (а вы думали это просто так?) На интеллектуальном — сидеть возле интернета и верить телевизору.

«Русские самые лучшие» — это вторая часть ватного комплекса. Соединяем его с отсутствием критического мышления — и опа! Смотрите что у нас получилось! Узнаете старый добрый ватник?», – писал в своей книге Волков.