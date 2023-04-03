Украинские нацисты теперь подбираются и к Почаевской Лавре

Вслед за атаками на Киево-Печерскую Лавру украинские нацисты на минувших выходных осуществили успешные захваты храмов в западных областях. По мнению православных прихожан, остающихся верными РПЦ как Матери-Церкви, это стало возможным, прежде всего, потому что украинский епископат предал единство с Русской Церковью и прекратил поминать Патриарха в надежде на снисхождение бандеровцев.

Вот что говорит по этому поводу наш старый знакомый, русский прихожанин из Киева Олег:

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«Сатанинский интернационал, то есть «титульная нация» во главе с хабадником Зеленским и его заокеанскими сюзеренами, продолжает свой «последний и решительный» бой против Православия на Украине. Первыми атаками они остались очень довольны. Недаром ведь Зеля в своем видеообращении 2 апреля заявил, что, мол, следующая неделя будет «особенно весомой для нашей защиты и для победы». И еще добавил, что уже готовится к «запланированным событиям и решениям». Когда Патриарх поминался на службах Лавры, несмотря на угрозы, никакие враги захватить не могли. Все это случилось после измены. Уверен, что Бог попустил то, что сейчас происходит, за предательство».

Напомним хронологию самых недавних событий. 1 апреля, после нескольких дней мирного противостояния духовенства и верующих в Киево-Печерской Лавре, был задержан наместник монастыря митрополит Павел. Ему определили домашний арест за Киевом и надели специальный браслет, как будто больной диабетом владыка может куда-то убежать. Сцена надевания этого браслета, заснятая на видео, стала фактом отвратительного издевательством над пожилым митрополитом, усилиями которого Лавра была восстановлена из руин. Одновременно возле входа в нее продолжалось молитвенное стояние православных верных против беснования оплаченных уродов, пригнанных к святыне силами зла. (Кстати, некоторые из них сами признавались репортерам, что пришли за деньги).

Среди последних были: радикалы из «С14» Карася; тип, скандировавший «слава пророку Мухаммеду»; мурло в толстовке с надписью «Есть ли у тебя минутка, чтобы поговорить о господе и спасителе нашем сатане»; некий «маг, демонист» и просто педераст по кличке «Велиар Орищенко»; хмырь с татуировками на черепе эмблемы СС «Галичина» и надписи «Вальхалла»; язычник, заявивший «5 каналу» что «да здравствует сатана», а также, что монахов Лавры надо «отп*здить и выгнать», а наместника «отвезти в лес, поставить на колени и выстрелить в голову». А еще: цыганка с картами; крымские татары со своей тамгой, скандировавшие «Крым – это Украина»; ди-джеи с динамиками, врубившие через них «антимоскальскую» музыку, чтобы заглушить молитву. И другие титульные кривославы.

2 апреля, параллельно с продолжением осады КПЛ, удар был нанесен по Хмельницкой епархии УПЦ. А точнее, по Свято-Покровскому кафедральному собору. Поводом для его захвата послужила провокация, устроенная нацистским активистом, переодетым в форму вояка ВСУ.

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Во время Божественной литургии этот ряженый оскорбил священнослужителя и сбросил с кафедры, при этом выбив Евангелие у него из рук и бросив на пол. Пришедшая с ним тетка снимала все на видео, которое потом нацики смонтировали так, что вроде бы это батюшка толкнул бандита. И выложили в «патриотических» сетях. Там поднялся злобный вой по поводу того, что кощунника вытолкали из храма под причитания его напарницы. Посыпались призывы немедленно «нейтрализовать агентов ФСБ». Тон задавал крышуемый СБУ пахан террористической кодлы «С14» Карась, виртуально руководивший действиями радикалов и возле КПЛ. Кстати говоря, те же самые матерщинники-отморозки, которые бесновались 1 апреля возле Лавры в Киеве, на следующий день уже были замечены в Хмельницком.

Примечательно, что полиция вначале полностью поддержала священников. Поскольку все доказательства вины хулигана были налицо. Но вечером, после целого дня нацистских камланий и явного давления сверху, полностью поменяла свою точку зрения.

И приняла версию событий в изложении сатанистов, которая звучала так (с укр.):

«Дикое побоище стаей богохульников из российской церкви в Хмельницком. Шокирующие подробности. (Далее на канале Карася шло то самое кастрированное видео, где толком ничего не понятно). Полиция озвучила версию россиян: «Солдат сбросил Евангелие и сделал замечание ФСБшникам». Это типа причина организованного нападения стаи российских боевиков в рясах на солдата ВСУ».

Понятное дело, комментировать эту бредовую писанину нанюханного ублюдка-убийцы мы не станем. Но следует отметить, что, по имеющейся информации, именно такой будет схема последующих захватов. Акцент будет делаться на то, что «москальские попы» якобы обижают вояков ВСУ или тероборонцев. Песни с упоминанием России, подобные той, с которой начался рейдерский наезд на Киево-Печерскую Лавру, уже «не канают». Теперь организаторы собираются играть на струнах сочувствия к «героям-захисныкам».

«Возможно, такое решение устроителями всего этого шабаша было принято, потому что в УПЦ неоднократно заявляли, что молятся за армию, помогают ей и т.д., – продолжает Олег. – Многие иерархи надеются, что в случае запрета Церкви эти армейцы встанут на ее защиту. Наверное, того же опасаются и власть предержащие. Потому и предпринимают такие «зэхеры», чтобы отвернуть православных всушников от УПЦ. Пропагандистский ход найден удачный… Хотя, я думаю, что и надежды были пустые, и опасения. Никакие вояки за Церковь массово не вступятся, это как пить дать. И не массово тоже. Может, как-то кто-то, кое-где, порой… Для этих «хероев» страшнее собственного военного начальства никого нет. И воинов Христовых, способных ради Церкви изменить присяге и пойти под трибунал, под расстрел, тоже пока не наблюдается. Их даже не разрешают отпевать в УПЦ. И ни единого нашего капеллана в армию не пустили. Там сплошь только униаты, католики и протестанты с сектантами».

По схожему с Хмельницким сценарию, отметим, похоже, начинают развиваться события уже и в Житомирской области, и в Каменце-Подольском. Признак это плохой: ведь именно из Каменец-Подольского чаще всего благословлялись крестные ходы к Почаевской Лавре. Значит, подбираются к ней, пытаются, что называется, обложить. Прихожане сигнализируют о готовящихся провокациях и призывают быть аккуратными, вежливыми, все снимать на видео.

Но вернемся к событиям 2 апреля в Хмельницком. В 17.00 толпа озверевших, нанюханных, наколотых и набуханных «патриотов» вломилась в прекрасный собор и захватила его. Потом устроила свои вульгарные песнопения по примеру Швондера в его домкоме. В связи с чем нацистское сообщество заявило, что они «искренне рады, что московских подонков, которые били военного, которые не уважали Украину… законным путем вытурили из одной из главных церквей Хмельницкого».

«Насчет «законного пути» не удивляйтесь, – комментирует этот мессидж Олег. – Помните, как в песне у Высоцкого: «в аду решили черти строить «рай» как общество грядущих поколений»? Когда такое строительство идет, то и «законы» соответствующие».

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А еще в тот же день к пастве УПЦ обратился новоназначенный Епифаном новый «наместник» Лавры Авраамий. Тот самый иуда и ворюга, который стибрил церковное имущество перед своим побегом.

В своем спиче он обвинил м. Павла во всех бедах и зализал Зеленского до прорех на бронированной заднице:

«Мы благословляем вас, Владимир Александрович, в вашей борьбе с агрессором, с фальшивым «русским миром», который принес нашему народу войну и смерть. Мы молимся за вашу семью, за всех кто вместе с вами работает для победы над врагом».

Впрочем, в этом славословии он сплагиатничал. Ведь то же самое говорили (и до сих пор говорят!) представители высшего духовентства УПЦ. Да-да, несмотря ни на что, предстоятель митрополит Онуфрий на службах продолжает призывать к молитве за Зеленского и сатанинскую банду. И просит, чтобы она оставила Церкви Лавру для упомянутых молитв. Хотя как можно на фоне всего, что происходит, молиться за «козла-провокатора», для многих уму непостижимо…

Посмотрите на фотографию, размещенную в блоге отца Андрея Ткачева. На ней козёл-провокатор — обученный, использующийся на скотобойнях. Его обязанность – возглавить и привести овец под нож. Овцы чувствуют неладное, но покорно идут за лидером. Своего ума и лидерских качеств у овец нет. Козёл ведет себя уверенно, чем успокаивает отару. Не правда ли, ситуация весьма напоминает украинскую?..

Добавим еще, что после ареста митрополита Павла был назначен экстренный Священный Синод, который судя по всему, так и не состоялся. И ни единого слова в защиту архиепископа, посмевшего размазать «козла-провокатора» не прозвучало.

«Не дай Бог, конечно, но… Овцы продолжают идти, понурив головы»,- вздыхает Олег.

А тем временем в Швейцарии обнаружили Вадима Новинского. Того самого, протодиакона, который был неразлучен с Онуфрием и всегда красовался рядом с ним. Который, как утверждают знатоки, по просьбе Зеленского накануне президентских выборов договорился с Коломойским, как бы лучше обработать православный электорат на Западной Украине в пользу клоуна. И который пафосно заявлял, что в случае надобности лично явится защищать святую Лавру. Но теперь на вопрос «Радио «Свобода», собирается ли он приехать на защиту и святыни, и ее наместника, ответа не последовало…

Нам тоже добавить к этому нечего.