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08.02.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Связь, Украина
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Украинские нацисты требуют открыть офис Facebook в Киеве

Украинские националисты требуют от создателя соцсети Facebook Марка Цукерберга открыть офис в Киеве, чтобы местная команда не блокировала аккаунты праворадикалов.

Об этом говорится в обращении неонацистской группировки «Азов», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам одного из членов группировки, руководителя ее харьковского штаба, Константина Немичева, администрация Facebook стала блокировать страницы националистов, поэтому модераторов украинского сегмента нужно перевезти в Киев.

«Многотысячные паблики блокируются только потому, что граждане могут отстаивать проукраинскую позицию. В то же время, страницы откровенных сепаратистов и лидеров террористических группировок годами существуют без помех.

В нашей стране шестой год идет война, и мы, как никто другой знаем цену каждому слову, даже если оно написано в социальной сети. Такие действия со стороны вашей команды наталкивают нас на мысль, а действительно ли Facebook отстаивает принципы демократии и защиты свободы слова?

Мы призываем вас открыть офис в Украине и объективно модерировать все новости. И по этому поводу мы запускаем челлендж #FacebookUA, и просим всех граждан поддержать его», – заявил Немичев.

 

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