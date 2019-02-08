Украинские нацисты требуют открыть офис Facebook в Киеве
Украинские националисты требуют от создателя соцсети Facebook Марка Цукерберга открыть офис в Киеве, чтобы местная команда не блокировала аккаунты праворадикалов.
Об этом говорится в обращении неонацистской группировки «Азов», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
По словам одного из членов группировки, руководителя ее харьковского штаба, Константина Немичева, администрация Facebook стала блокировать страницы националистов, поэтому модераторов украинского сегмента нужно перевезти в Киев.
«Многотысячные паблики блокируются только потому, что граждане могут отстаивать проукраинскую позицию. В то же время, страницы откровенных сепаратистов и лидеров террористических группировок годами существуют без помех.
В нашей стране шестой год идет война, и мы, как никто другой знаем цену каждому слову, даже если оно написано в социальной сети. Такие действия со стороны вашей команды наталкивают нас на мысль, а действительно ли Facebook отстаивает принципы демократии и защиты свободы слова?
Мы призываем вас открыть офис в Украине и объективно модерировать все новости. И по этому поводу мы запускаем челлендж #FacebookUA, и просим всех граждан поддержать его», – заявил Немичев.
По вопросам разбана обращаться на [email protected]
Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.