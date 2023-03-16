Украинские нацисты убивали евреев и русских, когда мальчик Гитлер ещё бегал в школу

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Украинские националисты призывали к войне против евреев, венгров, русских и поляков ещё в то время, когда Адольф Гитлер ходил в начальную школу.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Основной фактор наличия нацизма и фашизма – это наличие радикального национализма и расизма. Он, как правило, основан на идеях расового превосходства и отнесения ряда других народов к так называемым «недочеловекам». Так вот, идея превосходства украинской расы, ещё в 1904 году, когда Гитлер ходил только в четвёртый класс начальной школы, один из идеологов украинского национализма, лидер Украинской народной партии Николай Михновский сформулировал – совершенно расистские «Десять заповедей Украинской народной партии». Среди прочих, там было прямое указание на то, что евреи, русские, поляки, венгры – враги. Он призывал выгнать их с украинской земли. И был украинский вариант расовых «Нюренбергских законов»: «Не бери себе жену из чужаков, поскольку твои дети будут тебе врагами». А другой идеолог Степан Рудницкий прямо писал, с какими народами браки хороши для украинцев, а с какими ни в коем случае, поскольку это «портит украинскую кровь». То есть, абсолютно прямой расизм и прямой фашизм. А в проекте Конституции Украины, которую подготовил один из основных идеологов Организации украинских националистов, заместитель председателя Сциборский прямо указано, что лица еврейской национальности исключаются из раздела, где говорится о гражданстве, полностью копируя закон о гражданстве в этом пункте нацистского Рейха», – сказал Григорьев.

Он подчеркнул, что в современной Украине изменилось немногое.

«А идея превосходства украинской расы, к сожалению, не только была свойственна украинскому нацизму первой половины ХХ века, но и проявляется и сейчас. И всё больше мы видим этого нацизма на современной Украине», – добавил эксперт.

Отметим, что упомянутые «10 заповедей» Украинской народной партии содержат в себе и другие пункты оголтелого фашизма, которые хорошо подходят для описания современного киевского режима:

«1. Одна, единая, неделимая, от Карпат до Кавказа самостоятельная, свободная, демократическая Украина — республика рабочих людей.

Все люди – твои братья, но москали, ляхи, угры, румыны и евреи – это враги нашего народа, пока они господствуют над нами и взыскивают нас. Украина для украинцев! Итак, выгонь отовсюду из Украины чужестранцев-угнетателей. Везде и всегда употребляй украинский язык. Пусть ни жена твоя, ни дети твои не погонят твоего господа языком иноплеменников. Уважай деятелей родного края, ненавидь врагов его, презирай оборотней-отступников – и хорошо будет всему твоему народу и тебе. Не убивай Украины своим безразличием к всенародным интересам. Не сделайся ренегатом-отступником. Не обворовывай собственного народа, работая на врагов Украины. Помогай своему земляку перед всеми, держись кучи. Не бери жены из чужеземцев, потому что дети твои будут тебе врагами, не дружи с врагами нашего народа, потому что ты придаешь им силы и отваги, не накладывай вместе с угнетателями нашими, потому что предателем будешь».