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19.02.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Скандал, Украина
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Украинские нацисты угрожают крупной американской компании

Нацисты из группировки С14 грозят разгромить ресторан крупной международной сети быстрого питания KFC, если он будет открыт в здании Дома профсоюзов, где во времена Евромайдана был штаб протестующих.

Об этом в эфире 4 канала, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил главарь группировки Евгений Карась.

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По его словам, представители Дома профсоюзов, который сгорел при протестах, уже предлагали боевикам взять денег и закрыть глаза на появление общепита.

«Например, KFC на Майдане, оно сейчас, кажется, возобновило деятельность, там предлагали нам: «Вашей организации нужно развиваться – берите деньги». Не KFC, кажется, от профсоюзов, там какой-то грязный решала, он говорит: «Оно все равно здесь будет, тут будет еще турецкий ресторан, чего вы бегаете, возьмите денег, чего ты выпендриваешься». Его, грубо говоря, послали. Сейчас KFC пытаются восстановить. Я не знаю, на что они надеются – не допустим этого и нас не интересуют никакие суммы, которые они там себе нарисовали», – заявил Карась.

Ранее националисты пикетировали офис открывшегося в этом здании KFC, заявляя, что общепиту не место в здании, где погибли майданщики.

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