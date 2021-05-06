Украинские нацисты в оккупированном Мариуполе требуют срочно создать анти-русские «штабы обороны»

06.05.2021, Мариуполь, Вадим Москаленко

Новости Украины

Необходимо создавать и объединять штабы обороны во всех подконтрольных Киеву городах, чтобы противостоять деятельности «пророссийских сил», милитаризировать население и наносить превентивные информационные удары в пропаганде.

Об этом говорили участники нацистской конференции в оккупированном Украиной Мариуполе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ещё одна наша инициатива – создание штабов обороны. Мы видим во всех городах – миллионниках, небольших городах, много общественных инициатив, которые что-то привозят на фронт, пытаются противостоять деятельности пророссийских сил, проводят «вышкол» (военная выучка – ред.)

Они делают это всё отдельно друг от друга. Наша инициатива призвана объединить все эти усилия, в том числе и в Мариуполе, для того, чтобы мы могли массировать тот эффект, который создает этот общественный сектор», – рассказал заместитель главаря центрального штаба запрещенного в РФ «Нацкорпуса» Владислав «Борисфен» Соболевский.

«Штабов обороны на данный момент создано шесть. Для меня наиважнейшим звоночком является то, что первые штабы появились в Харькове и Одессе, в городах, где мы всегда видели определенное присутствие пророссийских сил. Надеюсь, что такой штаб скоро появится в Мариуполе, в городе, который чрезвычайно важен для нашей страны. Который мы не отпустили в 14-ом и не должны отпустить в 21-ом, который мы будем защищать, в том числе, «Азовом» (запрещен в РФ – ред.), национальной гвардией, полицией и всеми, кто здесь есть, до конца», – заверил Соболевский.

Его высказывания дополнила представитель «Донецкого областного» территориального центра комплектования и социальной поддержки Мария Подыбайло, которая рассказала об «информационной составляющей» таких штабов.

«Тероборона – это как раз о превентивности. Потому что намного лучше погасить спичку, как только её какой-то негодяй зажжёг, чем потом тушить пожар в здании. Что это означает, для примера, мы понимаем, что в современном мире, если проанализировать те события, который каждый из нас знает и помнит, сначала идут информационные действия. И если не дать по рукам на раннем этапе, есть подготовка, есть формирование общественного мнения, если не остановить на этом этапе, то дальше придётся глубже и труднее бороться. Почему так, почему тероборона в этом случае незаменима? Дело в том, что как раз местные жители лучше всего понимают суть информационного пространства», – объясняла нацистка.