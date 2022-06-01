Отступающие украинские нацисты в Северодонецке взорвали цистерну с азотной кислотой

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Новости Украины

Отступающие из промзоны Северодонецка украинские вояки подорвали на комбинате «Азот» цистерну, предположительно, с азотной кислотой.

Об этом говорится в экстренном заявлении пресс-службы Народной милиции ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Данная провокация стала очередным звеном в длинной цепи преступлений Киевского режима против украинского народа. В апреле текущего года украинские нацисты уже предпринимали две попытки подрыва цистерн с ядохимикатами в Рубежном. При этом их не останавливает тот факт, что результатом провокаций станут многочисленные жертвы среди мирного населения», – говорится в сообщении.

В ведомстве считают, что момент подрыва был рассчитан таким образом, чтобы ветер направил отравленное облако в сторону освобождённых от ВСУ населенных пунктов Рубежное и Кременная.

При этом отмечается, что украинскими СМИ активно распространяется лживая информация о якобы причастности к данному взрыву подразделений НМ ЛНР.

«Мы обращаемся к жителям Северодонецка и близлежащих населенных пунктов соблюдать спокойствие и не подвергаться панике. Народной милицией ЛНР предпринимаются все меры для ликвидации последствий преступления киевского режима», – добавили в ведомстве.

Военкор ВГТРК Андрей Руденко опубликовал распространяемое на украинских ресурсах видео с позиций ВСУ, на котором всё говорит о том, что факта обстрела со стороны освободительных войск не было.

«На комбинате «Азот» в Северодонецке, который находится под контролем ВСУ, подорвана ёмкость с химикатами, предварительно, с азотной кислотой. На видео видно как солдат спокойно лежит над окопом, второй стоит в полный рост. И они не понимают, что произошло. Но по их расслабленному поведению видно, что обстрел точно не идёт. Так как в момент огневого поражения с нашей стороны, они бы лежали в окопе, прижавшись к земле. Вывод: ещё одна провокация с химией со стороны этих ненормальных», – прокомментировал Руденко.

Напомним, украинский гауляйтер Луганщины Сергей Гайдай накануне признал, что большая часть Северодонецка уже находится под контролем ЛНР и российских войск.