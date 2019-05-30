Украинские нацисты выросли из марионеток олигархов и готовятся к контролю над страной и элитами

30.05.2019, Москва, Владимир Гладков

Радикалы «Азова» и «Нацкорпуса» готовятся к созданию политической силы милитаристского толка по «лучшим» европейским образцам.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил журналист Владислав Мальцев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Азовцы сумели наладить контакты, во-первых, с парламентскими партиями зарубежными, это ультраправые партии, это, прежде всего, хорватские и правящий в Латвии «Национальный альянс», и с легальными оборонными структурами. В каких-то случаях идёт речь о посещении семинаров, учений, преимущественно речь о Прибалтике: Латвии, Эстонии.

А вот с Литвой и с Польшей удалось наладить гораздо более тесные контакты, связанные с тем, что, во-первых, у этих стран есть структуры, которые также являются добровольческими, но интегрированы в систему Министерства обороны каким-либо образом.

В принципе, как раз модель политическая партия «Национальный корпус» и проталкивает в будущем для Украины создание легального вооружённого народного движения, потому что понятно, что даже имея, как сейчас, один процент рейтингов, скорее всего, в Раду никак не пройдут ни по спискам, ни по одномандатным округам. Они хотят занять нишу такую же, допустим, как в Эстонии, только с более политической составляющей», – сказал он.

Также историк и политолог Владимир Корнилов отметил, что по одномандатным округам подобные радикалы всё-таки попытаются попасть в Раду теми же методами, что и в 2014 году: с автоматами и боевиками на участках.

«Конечно, часть из них пойдёт в Раду, будут бороться за места, как они боролись 5 лет тому назад, в первую очередь, по мажоритарным округам, тем более, что полевым командирам, которые в местах дислокации своих батальонов, добробатов и прочее, могут обеспечить себе победу точно таким же способом, как они обеспечивали пять лет назад, а мы помним, как они обеспечивали: заходили «наблюдатели» с автоматами в нужный избирательный участок и, собственно, обеспечивали победу своему кандидату. Так прошли несколько человек, этих самых ультрарадикалов и, я думаю, они будут стараться повторять эти же методы», – резюмировал эксперт.