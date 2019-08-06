Украинские нацисты захлебнулись в русофобском восторге от сибирских пожаров

06.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинские националисты тешатся масштабами лесных пожаров, окутавших Сибирь.

Так, скандальная экс-депутат Верховной Рады, член ВО «Свобода» Ирина Фарион в своем блоге поблагодарила «Бога» за то, что он устроил «ад для врага», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Свое сообщение Фарион оставила под видео с лесными пожарами.

«Враг получил показательный ад на земле. Благодарю Бога за Его знак», – написала националистка.

Ее поддержал ряд единомышленников, чьи комментарии были не менее русофобскими.

«А пусть бы еще месяц Сибирь дождя не видела» – пишет Михаил Каленчук.

«Это им наказание Божье!!! Предупреждение», – поддерживает Павел Яровой.

Некоторые пошли дальше и пожелали России атомную катастрофу.

«Лучше бы таким желтым пламенем горела Белоярская АЭС…», – заявил Александр Давыдов.

Но встречаются среди них и адекватные украинцы, которые критикуют позицию Фарион и ее сторонников.

«Всем кто поддерживает эту больную на всю голову женщину, скажу, что сибирские леса являются «легкими» планеты и у нас с россиянами общий воздух, на который такие вот чрезвычайные ситуации влияют самым худшим образом. Ваша радость неуместна, а глупость не знает границ», – пишет пользователь Жека Дупленко.

«Слушайте. Московские тролли. Я себя тешу, как вас плющит. Слушайте, малороссы. Лейте слезы над собственным рабством, а не над врагом в огне», – ответила своим критикам Фарион.