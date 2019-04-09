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09.04.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Политика, Права человека, Украина
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Украинские нацменьшинства пожаловались в ПАСЕ на ущемление своих прав

Дискриминационный языковой закон вынудил украинские нацменьшинства отправить своих представителей в ПАСЕ с жалобой о нарушении конституционных прав.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил депутат от «Оппоблока» Михаил Папиев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня в 13 часов по европейскому времени в Страсбурге в Парламентской ассамблее Совета Европы состоится круглый стол, где собираются сообщества национальных меньшинств Украины, в том числе румынское и венгерское сообщества.

И там будет чётко и ясно доведено до европейских институтов, что этот закон нарушает Конституцию Украины, нарушает конституционные права граждан Украины на право использования своего родного языка», – сказал Папиев.

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