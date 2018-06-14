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14.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Колониальная демократия, Политика, Украина

Украинские нардепы за четыре года полторы тысячи раз жаловались на кнопку для голосования


За четыре неполных года работы Верховной Рады восьмого созыва 303 народных депутата 1471 раз жаловались на работу кнопок голосования и просили изменить результаты их голосований, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины, ссылаясь на полученный ответ на запрос.

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Чаще всех – 69 раз – с такими жалобами обращался член фракции Оппозиционный блок Юрий Солод. 61 раз с этим вопросом обращался Вячеслав Богуслаев (Воля народа), 52 – Наталья Королевская (Оппоблок), 51 – Александр Третьяков (Блок Петра Порошенко), 40 – Андрей Шипко (Відродження), 38 – Оксана Корчинская (Радикальная партия), 30 – Александр Дубинин (внефракционный), 29 – Артем Витко (Радикальная партия).

Последний раз депутаты жаловались на работу кнопки голосования при принятии закона об Антикоррупционном суде 7 июня. А после голосования за закон о реструктуризации валютных кредитов (июль 2015 года) заявления об изменении результатов подали 20 парламентариев.

Как отметили в аппарате ВР, во всех 1471 случае специалисты тщательно проверили пульты системы Рада на рабочих местах нардепов, однако никаких неисправностей не обнаружили.

В КИУ заявляют, что депутаты часто жалуются для отбеливания репутации, пытаясь выдать свое сознательное голосование за сбой системы, однако бывают и случаи банальной невнимательности.

8 июня 2018 года в Раде зарегистрировали проект закона, которым предлагается ввести уголовную ответственность для народных депутатов за неперсональное голосование.

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